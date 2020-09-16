Москвичка осуждена на 120 часов обязательных работ за фейк о продаже масок из гумпомощи

Фото: СК РФ
Нагатинский суд Москвы приговорил к 120 часам обязательных работ москвичку Екатерину Храпченкову за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи.
Весной женщина разместила видео, где говорила, что в столичном магазине "Дикси" продают медицинские маски, якобы присланные из КНР в виде гумпомощи.
Суд признал Храпченкову виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
Известно, что для подтверждения своих слов жительница Москвы ранее показывала упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке. По словам Храпченковой, на этикетках было написано, что эти маски не предназначались для продажи.
В дальнейшем следствие опровергло ролик, обратив внимание, что на упаковке указали только сведения о сертификации товара. В ходе обыска у подозреваемой по месту жительства стражи порядка нашли и изъяли смартфон, с которого опубликован видеоролик, а также ноутбук, нужный для администрирования соцсетей.
Следователи задержали москвичку за фейк о бесплатных масках из Китая
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