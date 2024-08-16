16 августа, 14:55Происшествия
В суд поступило дело украинца Пермякова о покушении на Захара Прилепина
Фото: телеграм-канал "Следком" (Александр Пермяков включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)
Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении Александра Пермякова (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в соучастии покушения на писателя Захара Прилепина, сообщает ТАСС.
Дело пока не распределено судье. Дата предварительных слушаний также не назначена.
Генпрокуратура РФ направила дело Пермякова в военный суд в конце июля. Гражданин Украины обвиняется по шести статьям УК РФ: в совершении теракта, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, в незаконном хранении оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств и приобретении поддельных документов.
Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался 6 мая 2023 года. На пассажирском сидении был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб, сам писатель получил травмы и перенес несколько операций.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого – Пермякова. Он признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.
После случившегося Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.
Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины