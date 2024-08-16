В суд поступило дело украинца Пермякова о покушении на Захара Прилепина

Фото: телеграм-канал "Следком" (Александр Пермяков включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении Александра Пермякова (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в соучастии покушения на писателя Захара Прилепина, сообщает ТАСС.

Дело пока не распределено судье. Дата предварительных слушаний также не назначена.

Генпрокуратура РФ направила дело Пермякова в военный суд в конце июля. Гражданин Украины обвиняется по шести статьям УК РФ: в совершении теракта, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, в незаконном хранении оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств и приобретении поддельных документов.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался 6 мая 2023 года. На пассажирском сидении был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб, сам писатель получил травмы и перенес несколько операций.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого – Пермякова. Он признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

После случившегося Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

