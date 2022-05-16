Суды в РФ отказали в передаче детей по делу о торговле семьям иностранцев

04:18
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Московский областной суд отменил решение Видновского городского суда Подмосковья об обязательствах детского дома и опеки передать двух детей близнецов вице-спикеру палаты представителей конгресса Филиппин Фреденилю Эрнаесу Кастро.
Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы генетических родителей. Речь идет о детях, которые находятся в рамках уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в подмосковной больнице.
"В иске о передаче детей отказано, сведения о родителях из свидетельства о рождении детей исключены", – сказал Трунов.
Аналогичное решение принял Сыктывкарский городской суд Коми по иску гражданина Австрии Штефана Тама об установлении отцовства и передачи ему двух несовершеннолетних детей.
13 мая Никулинский суд Москвы приговорил первого фигуранта дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранцам. Переводчику компании "Росюрконсалтинг" Кириллу Анисимову назначили 6 лет колонии строгого режима.
В конце июля 2021 года СК предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. По версии следователей, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: