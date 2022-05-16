Суды в РФ отказали в передаче детей по делу о торговле семьям иностранцев

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Московский областной суд отменил решение Видновского городского суда Подмосковья об обязательствах детского дома и опеки передать двух детей близнецов вице-спикеру палаты представителей конгресса Филиппин Фреденилю Эрнаесу Кастро.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы генетических родителей. Речь идет о детях, которые находятся в рамках уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в подмосковной больнице.

"В иске о передаче детей отказано, сведения о родителях из свидетельства о рождении детей исключены", – сказал Трунов.

Аналогичное решение принял Сыктывкарский городской суд Коми по иску гражданина Австрии Штефана Тама об установлении отцовства и передачи ему двух несовершеннолетних детей.

13 мая Никулинский суд Москвы приговорил первого фигуранта дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранцам. Переводчику компании "Росюрконсалтинг" Кириллу Анисимову назначили 6 лет колонии строгого режима.

В конце июля 2021 года СК предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. По версии следователей, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.

