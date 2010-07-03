Заочно арестован фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

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Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова. Он является фигурантом уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об аресте сообщает ТАСС.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Тургунова Исломбека Анваровича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его задержания или этапирования в РФ. Он объявлен в международный розыск", – передает агентство слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Тургунову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 УК РФ "Организация террористического сообщества и участие в нем".

Московский окружной военный суд рассматривает на выездном заседании в Санкт-Петербурге дело о взрыве в петербургском метро. Теракт, о котором идет речь, произошел 3 апреля 2017 года.

Перед судом предстали предполагаемый организатор взрыва Аброр Азимов, а также возможные соучастники преступления: Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания" (ее вовремя нашли и обезвредили). Вторую Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек, 67 получили различные травмы и были госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.