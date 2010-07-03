Заочно арестован фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова. Он является фигурантом уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об аресте сообщает ТАСС.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Тургунова Исломбека Анваровича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его задержания или этапирования в РФ. Он объявлен в международный розыск", – передает агентство слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.
Тургунову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 УК РФ "Организация террористического сообщества и участие в нем".
Московский окружной военный суд рассматривает на выездном заседании в Санкт-Петербурге дело о взрыве в петербургском метро. Теракт, о котором идет речь, произошел 3 апреля 2017 года.
Перед судом предстали предполагаемый организатор взрыва Аброр Азимов, а также возможные соучастники преступления: Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов.
По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания" (ее вовремя нашли и обезвредили). Вторую Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек, 67 получили различные травмы и были госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.