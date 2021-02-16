Генпрокуратура утвердила обвинение против чиновников по делу о разливе топлива в Норильске

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Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении двух служащих администрации Норильска, которые не сообщили о разливе топлива на местной ТЭЦ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения. Они обвиняются по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в сообщении.

29 мая 2020 года из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 инцидент не повлиял, пострадавших не было. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

По данным следствия, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и исполняющий обязанности начальника данного управления, получив сообщение о разливе, не приняли своевременных мер для локализации и ликвидации ЧП, что привело к разливу топлива.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие.

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, которого обвинили в халатности из-за произошедшей экологической катастрофы, был приговорен к 6 месяцам исправительных работ.