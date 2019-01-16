Украинскую журналистку Бойко выдворили из России

Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России. Сейчас журналистка в Харькове, а украинские правоохранители собираются арестовать ее и отправить во Львов, где против нее возбуждено уголовное дело, рассказала РИА Новости адвокат журналистки Галина Перфильева.

По решению Преображенского суда Москвы Елену Бойко (Вищур) признали виновной в нарушении режима пребывания в России. Ее приговорили к штрафу в размере пяти тысяч рублей и депортации. До этого украинская журналистка находилась в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при столичном главке МВД.

В суде Бойко заявила, что не может вернуться обратно, так как на Украине на нее завели уголовное дело. Журналистка известна критикой в адрес украинского президента Петра Порошенко.

Бойко из России выдворили 16 января в 14:00, уточнила представитель защиты. По словам адвоката, "штраф ею уплачен не был, сама она билеты не приобретала, это произошло принудительно – сотрудниками Федеральной службы судебных приставов".

Как сообщила Перфильева, Бойко довезли до границы на поезде и сейчас она находится в Харькове. Адвокат добавила, что журналистка продолжит добиваться политического убежища в России.