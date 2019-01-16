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16:46

Принявшая детей за демонов бабушка получила 16 лет за убийство

суды происшествия

16:46

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Жительницу Белгородской области приговорили к 16 годам колонии за убийство со своим гражданским мужем маленьких внуков, в которых она увидела демонов, сообщает РИА Новости.

Пятилетнего мальчика и его трехлетнюю сестру убили в городе Валуйки Белгородской области в ночь на 11 января 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнюю бабушку детей и ее 48-летнего сожителя. По данным следствия, причиной убийства стали галлюцинации после выпитого спиртного. Взрослые "увидели в детях демонов", из-за чего мужчина задушил спящего мальчика, а бабушка до смерти избила девочку.

Подсудимой назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, а после отбытия основного наказания она также ограничена судом в свободе на один год. Также в пользу отца девочки в качестве возмещения морального вреда взыскано два миллиона рублей. Сожителя женщины признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

В областной прокуратуре сообщили, что мать детей в начале 2018 года привезла из Белгорода сына и дочку к прабабушке, но бабушка забрала их к себе.

суды происшествия

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