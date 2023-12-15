Суд смягчил меру пресечения замдиректора гимназии в Брянске после стрельбы

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Брянский областной суд решил смягчить меру пресечения заместителю директора по административно-хозяйственной работе гимназии № 5, где восьмиклассница устроила стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

"Заменить меру пресечения в виде домашнего ареста <…> на запрет определенных действий", – озвучил решение судья.

Между тем директора охранного предприятия, которое работало в образовательном учреждении, отпустили из-под стражи под залог. За него должны внести 1,5 миллиона рублей.

Утром 7 декабря в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. В результате трагедии погибли девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении отца школьницы возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Он не признал вину и отказался от дачи показаний.

