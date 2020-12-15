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Москва 24

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20:25

Женщину, забившую молотком дочь, признали невменяемой

суды регионы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жительницу Кировграда в Свердловской области, забившую молотком 4-летнюю дочь, признали невменяемой. Информация об этом появилась на сайте СК РФ.

Женщине предъявили обвинение в совершении деяния, подпадающего под признаки преступления по п. "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

По информации следствия, 16 октября обвиняемая у себя дома убила свою дочь, пока та спала. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, после совершенного женщина хотела покончить с собой.

"Проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство", – уточнили в пресс-службе.

Ранее в квартире на северо-востоке Москвы были найдены тела двух детей 2015 и 2017 года рождения с признаками удушения. Правоохранители задержали их мать, которая во время допроса полностью признала свою вину.

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