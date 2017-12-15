Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор

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Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская прокомментировала приговор, вынесенный Алексею Улюкаеву.

Бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

По ее словам, давать оценку законности или незаконности приговора, соразмерности назначенного наказания личности осужденного может только вышестоящий суд.

"Кто бы что ни говорил, какие бы эмоции этот приговор у кого ни вызывал... Поэтому однозначно сейчас говорить о том, что доволен кто-то или нет, некорректно", – цитирует ее RT.

Она подчеркнула, что сейчас в стране активно борются с коррупцией. Этим занимаются ведомства, силовые блоки, органы прокуратуры в этой части, в Госдуме создана специальная комиссия.

Ранее председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов назвал приговор, вынесенный бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, адекватным.