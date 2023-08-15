Фигуранты дела о крупном разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске получили 1 до 1,5 года

Фото: depositphotos/belchonock

Фигуранты дела о крупном разливе дизельного топлива в Норильске получили сроки от 1 до 1,5 года, однако их освободили в связи с истечением срока давности, сообщает ТАСС.

По делу проходили четверо сотрудников ТЭЦ, в том числе ее директор. В частности, за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов суд приговорил директора Смирнова П. С. и главного инженера Степанова А. Ю. к 1,5 года лишения свободы, заместителя главного инженера по эксплуатации Кузнецова Ю. И. – на 1 год, а начальника котлотурбинного цеха Старостина В. В. – на 1 год и 3 месяца.

Также их приговорили к исправительным работам с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Такое наказание они получили по обвинению в статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов".

В конце мая 2020 года из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС.

В Ростехнадзоре рассматривали четыре версии того, почему произошла авария. По мнению экспертов, свою роль могли сыграть недостатки проектирования резервуара, нарушения при монтаже оборудования, климатическое воздействие или нарушение правил безопасности при эксплуатации.

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, которого обвинили в халатности из-за произошедшей экологической катастрофы, был приговорен к шести месяцам исправительных работ.



Ущерб от разлива топлива в Норильске составил 2 млрд долларов