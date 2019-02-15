Суд столицы рассмотрит дело экс-полицейского об избиении жителя Подмосковья

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Дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, рассмотрит Мещанский суд столицы. Об этом говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В суд направлено уголовное дело и исковое заявление в порядке ст. 44 УПК РФ в отношении бывшего сотрудника отдельной роты патрульно–постовой службы полиции ЛО МВД России на станции "Москва-Ленинградская", превысившего свои должностные полномочия", – говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-полицейский несколько раз ударил ногами в область бедра 41-летнего жителя Подмосковья. Пострадавший получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Мужчину госпитализировали, фонд обязательного медицинского страхования заплатил за медицинские услуги 15 тысяч рублей.