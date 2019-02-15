Суд столицы рассмотрит дело экс-полицейского об избиении жителя Подмосковья

Дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, рассмотрит Мещанский суд столицы. Об этом говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"В суд направлено уголовное дело и исковое заявление в порядке ст. 44 УПК РФ в отношении бывшего сотрудника отдельной роты патрульно–постовой службы полиции ЛО МВД России на станции "Москва-Ленинградская", превысившего свои должностные полномочия", – говорится в сообщении.
По версии следствия, экс-полицейский несколько раз ударил ногами в область бедра 41-летнего жителя Подмосковья. Пострадавший получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.
Мужчину госпитализировали, фонд обязательного медицинского страхования заплатил за медицинские услуги 15 тысяч рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.