Кокорин перестал есть в тюрьме

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО по делу об избиении людей в центре Москвы, отказывается от тюремной еды. Об этом рассказала правозащитница Светлана Метегина.

Она вместе с другими правозащитниками посетила "Бутырку". Кокорин в это время играл в пинг-понг со своим сокамерником в спортзале.

"Александр хорошо питается. Что-то присылают его родители, что-то он заказывает через интернет-магазин. Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе", – сказала она, передает "Советский спорт".

Правозащитница пояснила, что доставка еды в СИЗО – обычная практика. Метегина уточнила, что в СИЗО кормят нормально, но все равно это "не питание на воле". В камере у Мамаева тоже была заказанная еда – первое, котлеты и пюре.

Ранее Кокорин пожаловался на обострение старой травмы в колене, которую получил в марте 2018 года. Восстановить колено ему помогут тренажеры и бассейн, которых нет в СИЗО, заявил футболист. К врачам изолятора он обращаться не хочет.

В декабре 2018 года фигурантам дела о драке с участием Мамаева и Кокорина были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". До этого Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов, которые просили пересмотреть продление ареста. Фигурантов оставили под стражей до 8 февраля 2019 года.

8 октября в центре Москвы футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В этот же день они избили водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Мужчина также получил несколько травм – закрытую черепно-мозговую, перелом носа и ушиб лица.