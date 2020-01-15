Кокорин перестал есть в тюрьме

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО по делу об избиении людей в центре Москвы, отказывается от тюремной еды. Об этом рассказала правозащитница Светлана Метегина.
Она вместе с другими правозащитниками посетила "Бутырку". Кокорин в это время играл в пинг-понг со своим сокамерником в спортзале.
"Александр хорошо питается. Что-то присылают его родители, что-то он заказывает через интернет-магазин. Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе", – сказала она, передает "Советский спорт".
Правозащитница пояснила, что доставка еды в СИЗО – обычная практика. Метегина уточнила, что в СИЗО кормят нормально, но все равно это "не питание на воле". В камере у Мамаева тоже была заказанная еда – первое, котлеты и пюре.
Ранее Кокорин пожаловался на обострение старой травмы в колене, которую получил в марте 2018 года. Восстановить колено ему помогут тренажеры и бассейн, которых нет в СИЗО, заявил футболист. К врачам изолятора он обращаться не хочет.
В декабре 2018 года фигурантам дела о драке с участием Мамаева и Кокорина были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". До этого Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов, которые просили пересмотреть продление ареста. Фигурантов оставили под стражей до 8 февраля 2019 года.
8 октября в центре Москвы футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В этот же день они избили водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Мужчина также получил несколько травм – закрытую черепно-мозговую, перелом носа и ушиб лица.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.