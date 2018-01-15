Суд вынес приговор виновнику эвакуации на Курском вокзале

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52-летнего ранее судимого жителя Владимирской области признали виновным в заведомо ложном сообщении о теракте. Басманный суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы.

Однако с учетом наказания за совершение другого преступления, обвиняемому предстоит провести в исправительной колонии общего режима четыре года, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в апреле 2017 года на Курском вокзале столицы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, при попытке пройти через турникет из хулиганских побуждений сообщил контролеру, что в его пакете якобы находится взрывное устройство, после чего бросил его под ноги контролеру.

Сотрудники вокзала эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние и сообщили об инциденте в полицию. При проверке взрывчатых веществ не нашли, злоумышленник был задержан.