Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мосгорсуд прекратил административное производство в отношении детского хосписа "Дом с маяком" по делу о нарушении правил оборота наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу ввиду малозначительности правонарушения", – сказали в пресс-службе.

Ранее органы прокуратуры столицы опротестовали решение суда в отношении детского хосписа "Дом с маяком", который оштрафовал его на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.

Перед этим директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за якобы выписывания пациентам неправомерно большого количества наркотических средств.

По ее словам, для проверки данной информации в хоспис пришли пять сотрудников МВД, которые изучили рецепты и их учет, а также пересчитали лекарства и сверили все записи в журналах. Она отметила, что все препараты сошлись, однако присутствовали недочеты по записям в журналах, которые были оперативно устранены.

