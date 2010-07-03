СК попросил арестовать фигуранта дела об угрозе столичному судье

15:34
Фото: телеграм-канал Life Shot
Следственный комитет РФ попросил Басманный районный суд арестовать Евгения Ерзунова, задержанного в рамках уголовного дела об угрозах в интернете московскому судье, сообщает Агентство "Москва".
Следствие ходатайствует о заключении Ерзунова под стражу сроком до 11 января 2020 года.
Накануне Басманный районный суд арестовал первого фигуранта дела о публичных угрозах судье Тверского районного суда столицы Алексею Криворучко – Алексея Вересова. Еще одного фигуранта дела Сергея Половца отпустили под подписку о невыезде. Ему инкриминируется угроза убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи. По данным СК, он дал показания на своего знакомого Ерзунова.
12 ноября сообщалось, что в Москву доставлены двое мужчин, которые призывали в интернете к расправе над московским судьей. Подозреваемых привезли в здание Следственного комитета России и допросили.
По данным следствия, к совершению преступлений причастны ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Первый публично призывал к экстремистской деятельности. Второй задержанный напрямую угрожал убийством судье Московского городского суда. 13 ноября следователи задержали во Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах судье.
Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух мужчин. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что давление на судей непозволительно и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.
Двоих мужчин задержали за угрозы убийства судьи Мосгорсуда в столице
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