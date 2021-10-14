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Происшествия

16:20

Верховный суд оставил в силе приговор осужденной за шпионаж Карине Цуркан

суды происшествия

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Верховный суд РФ оставил в силе приговор бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, осужденной на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Анну Ставицкую.

"Суд отклонил жалобу защиты, признал приговор законным и обоснованным", – сказала она.

Карину Цуркан задержали летом 2018 года по подозрению в шпионаже. Согласно данным ФСБ, она работала со спецслужбой Молдавии с 2004 года, а в 2015 году передала молдавским силовым структурам документ об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний.

В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима. Предварительное следствие по делу провела ФСБ под контролем Генпрокуратуры РФ.

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