Суд признал законным возврат дела Масляевой в прокуратуру

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Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру уголовного дела экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой. Ее обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".

"Постановление Мещанского суда о возвращении дела прокурору оставить без изменений, апелляционное представление прокурора − без удовлетворения", − цитирует решение судьи Агентство "Москва".

В суде гособвинитель настаивала, что роль Масляевой в хищении конкретизирована, а мотивы, цели и место совершения преступления указаны. Представитель защиты также отметил, что Масляева подтвердила все показания.

Сама подсудимая поддержала апелляционное представление прокурора. Она рассказала, что в "Седьмой студии" "выполняла функции составления отчетности и обналичивания денег, находила фирмы", а также "составляла фиктивные отчетности, которые предоставлялись в министерство культуры". В заключительном слове экс-главбух вновь заявила, что свою вину признает, хотя и не участвовала в распределении похищенных средств.

Ранее сообщалось, что бывший бухгалтер сделала несколько громких заявлений о причастности режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов к хищениям бюджетных денег. Она заявила, что Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский часть денег потратили на проект "Платформа", а часть средств была похищена.

Дело Масляевой отправили на дорасследование, в частности, чтобы конкретизировать роль обвиняемой в мошенничестве. При этом мера пресечения не изменилась: экс-главбух "Седьмой студии" останется под домашним арестом до 19 июля.



По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

8 апреля суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.