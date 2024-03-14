14 марта, 12:14Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего гендиректора "Ленфильма" Щербакова
Фото: ТАСС/Роман Пименов
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова по делу о вымогательстве. Таким образом ходатайство следствия было удовлетворено, сообщает ТАСС.
"Щербаков скрылся от следствия, и заочный арест необходим для осуществления его международного розыска и дальнейшей передачи России", – уточнила представитель прокуратуры.
Как утверждало в суде следствие, Щербаков скрывается в Турции, в связи с этим он был объявлен в международный розыск. Адвокат Щербакова Ирина Краснова назвала позицию следственных органов незаконной.
"Согласно материалам дела, преступные эпизоды якобы имели место два и три года назад, то есть это не расследование по горячим следам, в случае чего можно было бы говорить об уничтожении улик обвиняемым", – объяснила она.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее Щербакова объявили в розыск. По данным источника СМИ, следователи запланировали проведение проверки в отношении Щербакова в связи с его возможной причастностью к вымогательству.
Временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" был назначен Эдуард Суворов. Такое решение приняли на общем собрании акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм".
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