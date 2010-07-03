Пару из Балашихи лишили родительских прав из-за антисанитарии в квартире

Десятки собак и кошек, несколько змей, попугаев, кроликов, черепах, а также вещи со свалки и тараканы. В таком импровизированном "Ноевом ковчеге", утопающем в грязи, до недавнего времени жила семья в Балашихе. Органы опеки десять лет пытались доказать, что такие условия для четырех детей там явно неподходящие. Родители это отрицали, но суд после долгих разбирательств лишил их прав. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.