Модель Киру Майер арестовали за хулиганство

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток 25-летней модели Кире Майер за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

3 февраля полицейские задержали модель. Она выложила в сеть провокационный ролик. На нем девушка в форме сотрудника правоохранительных органов пристает к прохожим и показывает им обнаженную грудь. В отношении девушки были возбуждены дела о хулиганстве и незаконном ношении одежды полиции.

Позднее Кира Майер извинилась перед сотрудниками полиции за пранк. Телеканал Москва 24 поговорил с приятелем Киры, который принимал участие в организации скандального розыгрыша.

В соцсетях обсуждают очередное видео с участием Киры Майер

В декабре прошлого года Майер вынесли обвинительный приговор за применение насилия в отношении полицейского. Решением Пресненского суда Москвы подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на год и два месяца.

Скандальный случай произошел в Москве в мае 2018 года. Сотрудники ДПС остановили Mercedes, за рулем которого оказалась 24-летняя Кира Майер, лишенная прав к тому моменту. Полицейские начали оформлять протокол, девушка в ответ набросилась на них с кулаками. По данным следствия, она избила одного полицейского, а второго покусала. Девушку отправили в изолятор, оттуда – в СИЗО.