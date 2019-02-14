В Москве арестованы четверо фигурантов дела об убийстве работника суда

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Предполагаемый заказчик и трое соучастников убийства арбитражного управляющего в Москве помещены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице в четверг, 14 февраля.

По версии следствия, заказчик решил убить 55-летнего арбитражного управляющего, который сопровождал процедуру его банкротства в Арбитражном суде города.

Мужчина вступил в сговор со своими знакомыми, и в ноябре 2016 года они похитили управляющего и вывезли за пределы Москвы. Тело судебного работника нашли лишь в апреле 2017 года в лесополосе на территории Подмосковья.

Следователям удалось установить причастность 45-летнего жителя Москвы и его сообщников к убийству арбитражного управляющего.

Подозреваемым в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение, совершенное с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений") и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с похищением человека").

