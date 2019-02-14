Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:03

В Москве арестованы четверо фигурантов дела об убийстве работника суда

суды криминал

10:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Предполагаемый заказчик и трое соучастников убийства арбитражного управляющего в Москве помещены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице в четверг, 14 февраля.

По версии следствия, заказчик решил убить 55-летнего арбитражного управляющего, который сопровождал процедуру его банкротства в Арбитражном суде города.

Мужчина вступил в сговор со своими знакомыми, и в ноябре 2016 года они похитили управляющего и вывезли за пределы Москвы. Тело судебного работника нашли лишь в апреле 2017 года в лесополосе на территории Подмосковья.

Следователям удалось установить причастность 45-летнего жителя Москвы и его сообщников к убийству арбитражного управляющего.

Подозреваемым в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение, совершенное с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений") и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с похищением человека").

Читайте также

суды криминал

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика