Суд арестовал водителя Audi, который насмерть сбил пенсионера в Москве

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Нагатинский суд Москвы арестовал на два месяца предполагаемого виновника смертельного ДТП на улице Бехтерева. Заседание проходило в закрытом режиме.

9 декабря водитель Audi насмерть сбил пенсионера на зебре, после чего скрылся с места происшествия. Чтобы уничтожить улики, Алексей Зиборов поджег автомобиль, сообщает телеканал Москва 24.

Спустя три дня подозреваемый пришел в полицию. Свою вину мужчина признал, объяснив произошедшее плохой видимостью на дороге. Возбуждено уголовное дело.

Недавно мужчина вышел из колонии, где отбыл семь лет тюремного заключения. Сейчас за решеткой он будет находиться до 11 февраля.