Адвокат Рыболовлева заявил о давлении на суд в Монако

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По мнению адвоката российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева Тома Жаккарди, плотный график слушаний по делу его подзащитного может свидетельствовать о давлении на суд. Об этом защитник сказал изданию Monaco-Matin.

"Существуют совпадающие факторы или даже спешка в связи с одним-двумя месяцами на слушание в Кассационном суде. Я не могу отделаться от мысли, что в определенной форме оказывается давление на суд", – сказал Жаккарди.

Адвокат также пояснил, почему его клиент отказался отвечать на все 600 вопросов, которые ему задавали следователи на допросе.

"Мы согласовали эту позицию больше года назад, в то время как суд так и не вынес решение по поводу обоснованности мобильного телефона Татьяны Бершеды. Мы даже взяли на себя труд в письменном виде изложить судье свою позицию, это можно было уладить за две минуты. Однако полицейский задал все вопросы", – сказал Жаккарди.

Он подчеркнул, что Рыболовлев не убегает от правосудия, покинув Монако. "У нас есть судебный контроль, в рамках которого единственное обязательство для обвиняемых – не общаться между собой, исключение сделано для Дмитрия Рыболовлева и Татьяны Бершеды, поскольку она является его адвокатом", – пояснил адвокат.

Ранее прокуратура Монако обвинила Рыболовлева в коррупции, "торговле влиянием" и соучастии в этих преступлениях. Адвокаты россиянина сообщили, что в настоящее время он находится на свободе.

Позже обвинения в коррупции и "торговле влиянием" предъявили нескольким чиновникам княжества, среди которых Кристоф Аге, Патрик Фюзари, а также экс-министр юстиции Монако Филипп Нармино, экс-глава службы безопасности Режи Ассо и экс-советник правительства по внутренней политике Поль Массерон.

Обвинения также предъявлены супруге Нармино – адвокату Татьяне Бершеда, и его сыну.

По версии следствия, миллиардер воспользовался связями в правоохранительных и судебных органах княжества, чтобы повлиять на следствие, которое ведется по его иску к женевскому арт-дилеру Иву Бувье.

В 2015 году Рыболовлев обвинил Бувье в выставлении более высокого счета за 37 картин, за которые россиянин переплатил миллиард долларов.

Дмитрий Рыболовлев входит в двадцатку самых богатых людей России. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,8 миллиарда долларов.