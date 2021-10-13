Суд оштрафовал РПЛ за нарушение санитарных норм на матче за Суперкубок РФ

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Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал Российскую Премьер-лигу за нарушение санитарных норм по COVID-19 при проведении футбольного матча за Суперкубок РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов "Российская Премьер-лига" (РПЛ) виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", – огласила решение судья Ирина Кузовлева.

Матч состоялся в июле 2021 года на стадионе "Калининград", который ранее уже был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных мер по коронавирусу во время матча.

Ранее на 200 тысяч рублей оштрафовали футбольный клуб ЦСКА за нарушение правил санитарной безопасности при проведении матча с "Динамо".

