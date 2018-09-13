Двух сестер Хачатурян отправили на проверку вменяемости

13 сентября 2018, 17:02
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Двух сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отправили на проверку вменяемости. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
Психолого-психиатрическая экспертиза будет проводится в институт имени Сербского. Мельников рассказал, что сначала была этапирована старшая сестра Крестина, а теперь на экспертизу направили и среднюю – Ангелину.
По словам ответственного секретаря, проведение экспертизы занимает несколько дней. Выводу о состоянии девушек будут известны уже на следующей неделе.
Ранее специалисты института установили, что младшая из сестер в момент убийства находилась в невменяемом состоянии. Ее перевели в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка").
Мельников также рассказал, что заключенные получают много писем от граждан со словами поддержки. На прошлой неделе средняя сестре Ангелина начала учиться в СИЗО.
Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры сразу признались в содеянном. По данным следствия, мужчине нанесли около 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки рассказали, что решились на это из-за постоянных издевательств и насилия.
Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей – до десяти лет.
Одна из сестер Хачатурян признана невменяемой
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