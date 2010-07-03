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14:46

Жительницу Петербурга судят за драку из-за столкнувшихся детских колясок

суды происшествия

14:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая в феврале 2019 года избила женщину в детском саду на проспекте Римского-Корсакова. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что коляски двух женщин не смогли разойтись перед дверью. Возникла ссора, в ходе которой обвиняемая несколько раз ударила потерпевшую по голове и туловищу.

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Оно направлено в мировой судебный участок № 2 Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе полиция разыскивает водителя маршрутки, который избил пассажирку из-за трех рублей. По словам пострадавшей, мужчина набросился на нее после того, как она рассчиталась за проезд и вышла из салона. Гнев у водителя вызвало то, что женщина отдала за проезд 23 рубля вместо 26.

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