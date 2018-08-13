Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

13 августа, 15:18

Суд арестовал пытавшегося войти в кабину пилотов авиадебошира

суды

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Авиадебошир, пытавшийся проникнуть в кабину пилота, арестован. Такое решение принял суд в Хабаровска. Инцидент произошел 9 августа на борту рейса Хабаровск – Красноярск.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый нарушал общественный порядок на борту воздушного судна перед вылетом из Хабаровска в Красноярск. Когда его направили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту, он также продолжил хулиганские действия.

Ему предъявят обвинение по трем статьям УК РФ: хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

В СК напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения как на борту воздушного судна, так и в аэропортах. Агрессия может повлечь серьезные последствия в виде уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве. Представители СК добавили, что некоторые дебоширы пытались скрыться на территории иностранных государств, но в итоге все равно понесли заслуженное наказание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать