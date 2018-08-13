Суд арестовал пытавшегося войти в кабину пилотов авиадебошира

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Авиадебошир, пытавшийся проникнуть в кабину пилота, арестован. Такое решение принял суд в Хабаровска. Инцидент произошел 9 августа на борту рейса Хабаровск – Красноярск.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый нарушал общественный порядок на борту воздушного судна перед вылетом из Хабаровска в Красноярск. Когда его направили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту, он также продолжил хулиганские действия.

Ему предъявят обвинение по трем статьям УК РФ: хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

В СК напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения как на борту воздушного судна, так и в аэропортах. Агрессия может повлечь серьезные последствия в виде уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве. Представители СК добавили, что некоторые дебоширы пытались скрыться на территории иностранных государств, но в итоге все равно понесли заслуженное наказание.