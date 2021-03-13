Депутата Енгалычеву отпустили после составления протокола за участие в митинге 23 января

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Протокол за участие в несогласованной акции 23 января составили в отношении депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне ночью ее задержали, а ближе к утру отпустили, составив на нее протокол.
Депутат на своей странице в Facebook отметила, что слушание ее дела состоится 18 марта в Тверском суде.
"23 января 2021 года я осуществляла профессиональную журналистскую деятельность по освещению происходящего в качестве журналиста СМИ. Депутатом я работаю на общественных началах, и потому являясь журналистом по образованию, подрабатываю корреспондентом", – написала депутат.
Она добавила, что 23 января работала с удостоверением журналиста, имела также редакционное задание и пресс-карту.
Ранее полиция задержала депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина также за участие в несанкционированной акции 23 января.
Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.
МВД и прокуратура призывали не принимать участие в незаконных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.
В московские суды поступило около 5 тыс дел в отношении участников незаконных акций
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