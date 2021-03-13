Депутата Енгалычеву отпустили после составления протокола за участие в митинге 23 января

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Протокол за участие в несогласованной акции 23 января составили в отношении депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне ночью ее задержали, а ближе к утру отпустили, составив на нее протокол.

Депутат на своей странице в Facebook отметила, что слушание ее дела состоится 18 марта в Тверском суде.

"23 января 2021 года я осуществляла профессиональную журналистскую деятельность по освещению происходящего в качестве журналиста СМИ. Депутатом я работаю на общественных началах, и потому являясь журналистом по образованию, подрабатываю корреспондентом", – написала депутат.

Она добавила, что 23 января работала с удостоверением журналиста, имела также редакционное задание и пресс-карту.

Ранее полиция задержала депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина также за участие в несанкционированной акции 23 января.

Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.

МВД и прокуратура призывали не принимать участие в незаконных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

