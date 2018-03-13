Суд изъял у московского фермера крокодилов, пингвинов и игуан

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Мировой суд в Москве оштрафовал фермера на 15 тысяч рублей за содержание экзотических зверей. У мужчины изъяли крокодилов, черепаху, обезьян, игуан, пингвинов и других животных, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мировым судьей установлено, что на территории крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель Э.С. Хачатурян содержал игуан зеленых, хамелеона, обезьян колобусов, крокодилов гавиаловых, приматов игрунков, гиббонов, черепаху звездчатую, птиц-носорогов, лемуров катта, пингвинов Гумбольдта (всего 63 особи)", – цитирует представителей суда РИА Новости. Отмечается, что у предпринимателя не было документов, подтверждающих законность покупки и владения животными.

Купленные фермером представители экзотических видов подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения.

Решение суда о конфискации животных вступило в законную силу. Кому передадут опеку над экзотами, не уточняется.