Суд арестовал замглавы администрации Тамбовской области

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Суд арестовал врио замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова за покровительство хищения свыше 25 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для материально-технического оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография". Стоимость контракта составляла 25 миллионов рублей.

По факту произошедшего в отношении Громова возбудили уголовные дела по части 2 статьи 285 и части 2 статьи 286 Уголовного кодекса России.

