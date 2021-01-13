Суд оставил в силе условный срок депутату МГД Шереметьеву по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Московской городской думы от КПРФ Олегу Шереметьеву. Парламентарию инкриминируют хищение 2 миллионов рублей.

"Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда – без изменения", – сказали в столичном суде.

В результате приговор депутату Мосгордумы вступил в силу.

В октябре 2020 года Замоскворецкий суд приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда депутату МГД запретили поступать на госслужбу в течение двух лет. Также в пользу московского парламента с фигуранта взыскали 2 миллиона 171 тысячу рублей.

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года присваивал себе деньги. Выплаты якобы направлялись на премии помощнице Шереметьева Ирине Кузнецовой.