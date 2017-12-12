Суд приговорил москвича к 3 годам колонии за убийство фазанов в парке Горького

12 декабря, 18:18
Фото: ТАСС/Barcroft Media/Tony Margiocchi
Гагаринский суд Москвы приговорил 21-летнего москвича к трем годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии за убийство 12 фазанов в парке Горького.
"Ранее судимый Никита Кашенцев поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана свайно (занесен в Красную книгу), а также самца и самку фазана охотничьего, которых впоследствии убил", – говорится в сообщении столичной прокуратуры, передает "Интерфакс".
В день инцидента, 30 сентября, осужденный был пьяным. Молодого человека признали виновным в жестоком обращении с животными. Ущерб от убийства фазанов оценили в 93 тысячи рублей.
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