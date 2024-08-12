Суд повторно признал виновным режиссера Вырыпаева по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Басманный суд Москвы повторно признал режиссера Ивана Вырыпаева виновным по делу о фейках о ВС РФ. Ему заочно назначено наказание в виде 7,5 года колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Вырыпаев вновь признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти").

В декабре 2023 года суд заочно приговорил режиссера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о действиях ВС РФ. Также ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Позже Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру. Данное решение было принято в связи с тем, что при рассмотрении дела в районном суде были выявлены нарушения.