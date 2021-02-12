Эксперт-лингвист подтвердила оскорбление Навальным ветерана Артеменко

Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда

Эксперт-лингвист Альбина Глотова из экспертного центра Следственного комитета РФ подтвердила оскорбление Алексеем Навальным ветерана Игната Артеменко.

"Я настаиваю на выводах экспертизы. Используемые в оцениваемом комментарии эпитеты являются уничижающими, оскорбительными, они обращены ко всем участникам рассматриваемого видеоролика", – подчеркнула Глотова в суде.

Заседание проходит в Бабушкинском суде. Дело о клевете было возбуждено из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, а в январе вернулся в Россию, где был задержан.

На прошлом заседании прокурор Екатерина Фролова заявила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и сообщил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.