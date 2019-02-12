В Подмосковье арестовали трех человек по делу об убийстве бизнесмена

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Суд в Орехово-Зуеве арестовал трех мужчин, обвиняемых в убийстве предпринимателя, сообщает Агентство "Москва".

22 декабря в полицию обратился местный житель, который рассказал об исчезновении 30-летнего сына. По словам заявителя, 19 декабря его сын уехал из дома на Infiniti и с тех пор не выходил на связь.

В ходе расследования удалось задержать трех человек, двое из которых работали у потерпевшего на станции техобслуживания. По их словам, они убили работодателя якобы из-за невыплаты им зарплаты.