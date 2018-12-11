"Он не хочет ничего мне отдавать". Глушакова – о скандале с мужем

Жена футболиста Глушакова заявила в полицию

Жена футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала, что муж отказывается оставлять ей детей и делить имущество.

"Он мне сказал в последний раз, что ты ничего не получишь, ничего не будет, я все решу и обо всем договорюсь", – сказала Дарья Глушакова в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24. Также она настаивает, что дети, Валерия и Александра, должны остаться с ней.

Девушка решила развестись с супругом в сентябре после того, как уличила его в измене. По словам Дарьи, это был не первый случай предательства со стороны мужа. Теперь она просит разделить нажитое имущество и добивается выплаты алиментов для себя и детей. Сегодня адвокат девушки сообщил, что она написала заявление в полицию из-за того, что супруг угрожал убить ее. Защита Глушакова отказалась комментировать эту информацию.

В интернет попала аудиозапись разговора Глушакова с женой. На записи капитан "Спартака" говорит, что не даст супруге жизни в Москве, если она не согласится на мирный исход дела, и обещает "стереть ее в порошок".