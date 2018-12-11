Путин поручил генпрокурору проверить дело Пономарева

11 декабря, 20:21
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Владимир Путин поручит генеральному прокурору Юрию Чайке проверить дело 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который находится под стражей. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.
"Ставить под сомнение в нашем разговоре справедливость принятого судом решения очень трудно. Суд принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет. Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", – сказал президент.
Он также привел пример правозащитницу Людмилу Алексееву, которая умерла на прошлой неделе. Президент почеркнул, что она умела идти на компромисс и согласовывать митинги, и к такой стратегии нужно стремиться.
5 декабря Тверской суд Москвы признал Льва Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Пономареву было назначено 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке. 7 декабря Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что можно было бы найти другой способ реагирования на его правонарушение. Глава Счетной палаты Андрей Кудрин добавил, что длительный административный арест за репост записей в Сети – это чересчур строгая мера пресечения.
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