Бывший офицер ЧМ сядет в тюрьму за госизмену

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Приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота России Леониду Пархоменко 11 декабря вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. Признанный виновным в госизмене мужчина получил 14 лет колонии строгого режима, передает "Интерфакс".

Помимо этого, Пархоменко лишили офицерского звания. Его адвокат Каспар Келофян заявил, что обжалует решение суда.

Во время прений представитель гособвинения просил для подсудимого 15 лет лишения свободы. Защитник, в свою очередь, настаивал, чтобы Пархоменко признали невиновным.

По версии следствия, в 2003–2005 годах Пархоменко, будучи помощником начальника группы войсковой части, имел доступ к гостайне. Секретные сведения он выдавал службам иностранного государства.

Мужчину задержали в ноябре 2016 года. Тогда он собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.