Бывший офицер ЧМ сядет в тюрьму за госизмену

11 декабря, 16:00
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота России Леониду Пархоменко 11 декабря вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. Признанный виновным в госизмене мужчина получил 14 лет колонии строгого режима, передает "Интерфакс".
Помимо этого, Пархоменко лишили офицерского звания. Его адвокат Каспар Келофян заявил, что обжалует решение суда.
Во время прений представитель гособвинения просил для подсудимого 15 лет лишения свободы. Защитник, в свою очередь, настаивал, чтобы Пархоменко признали невиновным.
По версии следствия, в 2003–2005 годах Пархоменко, будучи помощником начальника группы войсковой части, имел доступ к гостайне. Секретные сведения он выдавал службам иностранного государства.
Мужчину задержали в ноябре 2016 года. Тогда он собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: