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Москва 24

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Происшествия

11 декабря, 12:39

Экс-участковый сядет в колонию строгого режима на 13 лет

суды

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Бывший столичный участковый Алексей Житнюк проведет 13 лет в колонии строгого режима. Такой приговор 11 декабря вынес Мосгорсуд, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Мужчину признали виновным по статье "Госизмена". Помимо срока в колонии, он получил ограничение свободы на два года. Житнюка также лишили специального звания – старший лейтенант полиции. Дело под грифом "совершенно секретно" рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в столице норвежца Фруде Берга, которого позже обвинили в шпионаже. Отмечается, что он передавал ЦРУ сведения о ВМФ России. Берга подозревают в отправке конвертов со шпионскими инструкциями и деньгами. Секретные сведения норвежец, по версии следствия, получал от Житнюка, который до своего ареста был участковым уполномоченным полиции по району Северное Медведково.

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