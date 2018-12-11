Экс-участковый сядет в колонию строгого режима на 13 лет

11 декабря, 12:39
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Бывший столичный участковый Алексей Житнюк проведет 13 лет в колонии строгого режима. Такой приговор 11 декабря вынес Мосгорсуд, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Мужчину признали виновным по статье "Госизмена". Помимо срока в колонии, он получил ограничение свободы на два года. Житнюка также лишили специального звания – старший лейтенант полиции. Дело под грифом "совершенно секретно" рассматривалось в закрытом режиме.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в столице норвежца Фруде Берга, которого позже обвинили в шпионаже. Отмечается, что он передавал ЦРУ сведения о ВМФ России. Берга подозревают в отправке конвертов со шпионскими инструкциями и деньгами. Секретные сведения норвежец, по версии следствия, получал от Житнюка, который до своего ареста был участковым уполномоченным полиции по району Северное Медведково.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: