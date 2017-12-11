Участники драки на Хованском кладбище приговорены к трем годам колонии

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Пятеро фигурантов дела о драке на Хованском кладбище приговорены к трем годам колонии общего режима. Шоймордан Ахмадов, Ходжикурбон Буриев, Рахмуддин Садурдинов, Джоми Чакалов и Диловар Юнусов признаны виновными Щербинским судом столицы, сообщает Агентство "Москва".

Драка с участием почти 200 человек произошла в мае 2016 года. Пострадали 30 участников драки, трое скончались.

В ноябре Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по более тяжким статьям в отношении других участников силового конфликта. Среди обвиняемых – экс-начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, экс-сотрудник ППСП ОМВД России по району Хамовники Никита Мошенко, один из организаторов беспорядков Александр Бочарников, а также участники драки – Сергей Ульихин и Владимир Колесников.

По версии следствия, Чабуев и Бочарников организовали драку, чтобы вытеснить трудовых мигрантов – граждан Таджикистана – с территории кладбища.