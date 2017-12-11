Суд признал виновными фигурантов дела о беспорядках на Хованском кладбище

11 декабря, 15:36
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище признали виновными. Решение вынес Щербинский суд Москвы.
На скамье подсудимых были Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов, сообщает РИА Новости.
Прокурор просила присудить каждому из пяти фигурантов 3,5 года колонии общего режима. Всего дело завели в отношении 17 человек.
Драка со стрельбой произошла на Хованском кладбище 14 мая 2016 года. В ней принимали участие около 200 человек. Пострадали 30 человек, трое скончались.
Среди обвиняемых экс-начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, экс-сотрудник ППСП ОМВД России по району Хамовники Никита Мошенко, безработный Вячеслав Серов и другие участники.
Все фигуранты находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статьям "Хулиганство", "Умышленное причинение легкого вредя здоровью", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Дела объединены в одно производство.
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