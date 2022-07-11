Новосибирский суд оставил в силе арест умершего под стражей ученого Колкера

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Новосибирский областной суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу умершего ученого Дмитрия Колкера, которого подозревают в госизмене.

Защита Колкера намерена обжаловать данное решение в кассационном суде. Об этом журналистам после заседания сообщил адвокат Александр Федулов.

"В дальнейшем будем обжаловать в кассации. Мы будем добиваться, чтобы дело не прекращали, будем добиваться реабилитации", – приводит слова правозащитника ТАСС.

1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2022 года. По делу о госизмене ему грозило от 12 до 20 лет тюрьмы.

Спустя несколько дней помещенный под арест в Москве по уголовному делу о госизмене Колкер скончался в реанимации больницы № 29.