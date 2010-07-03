Суд по делу Кокорина и Мамаева прервался до 12 апреля

Процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжится 12 апреля. В четверг суд допросил еще двоих свидетелей, доведя их общее число до семи, передает РИА Новости.
Новое заседание начнется в пятницу, в 12:00. В четверг показания в суде дал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, которого спортсмены избили вместе со своими друзьями. Потерпевший рассказал свою версию событий, а Мамаев извинился перед ним.
Соловчук утверждает, что он потратил на лечение около 400 тысяч рублей. При этом вскоре его ждут очередные расходы. Вслед за водителем выступил официант "Кофемании" Ринат Токтаров. Он был свидетелем второй драки с участием обвиняемых, случившейся в тот же день. Всего по делу заявлено 45 свидетелей.
Оба конфликта произошли 8 октября 2018 года. Всех обвиняемых заключили под стражу. В последний раз им продлили арест до 25 сентября.
Заседание 11 апреля прерывалось из-за сообщения об угрозе взрыва. Когда здание суда обыскали, разбирательство разрешили продолжить.
9 апреля Кокорина и Мамаева доставили в суд. На первом заседании футболисты частично признали вину.
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