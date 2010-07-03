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12:06

Верховный суд предложил исключить особый порядок для тяжких преступлений

суды

12:06

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Фото: Москва 24

Верховный суд России предложил исключить особый порядок рассмотрения уголовных дел (без изучения доказательств) по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести. Пленум Верховного суда одобрил соответствующий законопроект.

Суды перестанут выносить приговоры без изучения материалов по 144 статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы. В том числе они перестанут выносить приговоры по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, совершенном организованной группой, о наркотиках в крупном размере, получении взяток до 25 тысяч рублей, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, квартирных кражах или кражах в крупном размере и ряду других.

В особом порядке смогут рассматриваться только дела по статьям, предусматривающим наказание до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что при особом порядке рассмотрения обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением и уже не может обжаловать приговор по существу. Суд в такой ситуации назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей.

суды

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