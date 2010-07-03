Верховный суд предложил исключить особый порядок для тяжких преступлений

Верховный суд России предложил исключить особый порядок рассмотрения уголовных дел (без изучения доказательств) по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести. Пленум Верховного суда одобрил соответствующий законопроект.
Суды перестанут выносить приговоры без изучения материалов по 144 статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы. В том числе они перестанут выносить приговоры по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, совершенном организованной группой, о наркотиках в крупном размере, получении взяток до 25 тысяч рублей, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, квартирных кражах или кражах в крупном размере и ряду других.
В особом порядке смогут рассматриваться только дела по статьям, предусматривающим наказание до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что при особом порядке рассмотрения обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением и уже не может обжаловать приговор по существу. Суд в такой ситуации назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.