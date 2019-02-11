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11 февраля, 17:10

Отца и сына арестовали за убийство знакомого в Подмосковье

суды происшествия криминал

11 февраля, 17:10

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Фото: depositphotos/AndreyPopov

Двое мужчин, подозреваемых в убийстве знакомого в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, помещены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 23 сентября 2018 года. Мужчина пришел к обвиняемым в дом для урегулирования возникших между ними разногласий. В ходе беседы между ними вновь возник спор. 57-летний хозяин квартиры нанес оппоненту не менее двух ударом ножом в область спины, а его 24-летний сын ударил его по голове металлической кувалдой.

Мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемые решили скрыть убийство. Они обернули тело погибшего в полиэтиленовую пленку, вывезли его на кладбище и подожгли.

В ходе допроса 24-летний подозреваемый признал свою вину. Его отец от дачи показаний отказался.

суды происшествия криминал

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