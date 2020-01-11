Швейцарский суд обязал РФ выплатить Украине 82 млн долларов

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение арбитража в Женеве. По решению суда Москва должна выплатить 82 миллиона долларов двенадцати украинским компаниям, сообщает Swiss Info.

Соответствующая компенсация была назначена за то, что они не смогли работать в Крыму после 2014 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Ранее сообщалось, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.

Также Россия должна компенсировать проценты в размере более 5,5 миллиона долларов, пеню и арбитражные расходы – более 3,5 миллиона.

