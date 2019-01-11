Предполагаемый убийца полицейского в Подольске арестован

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске арестован, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) по региону.

В ведомстве пояснили, что суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 9 января. Сотрудника тверского УВД убили в Подольске в ходе бытового конфликта – правоохранитель находился не при исполнении служебных обязанностей. По предварительным данным, трагедия произошла в доме знакомой погибшего. Присутствовавшие выпивали, и в какой-то момент мужчины повздорили на почве ревности.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали. Мужчина дал признательные показания. О том, что убитый был полицейским, задержанный уроженец Чувашии не знал. Известно, что ранее он уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).