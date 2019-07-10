Обвиняемому в убийстве стюардессы в отеле в ТиНАО продлили арест

10 октября, 22:56
Фото: телеграм-канал Baza
Щербинский суд столицы продлил арест Никиты Енина, которого подозревают в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой в отеле Vnukovo Village в ТиНАО.
"Срок ареста ему продлен на три месяца, то есть до 10 января 2020 года", – цитирует ТАСС адвоката Андрея Мишонова.
Экспертам в области психиатрии предстоит проверить подозреваемого на вменяемость и провести стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Сторона защиты настаивает, что молодой человек испытал эмоциональный взрыв на почве ревности, когда обнаружил переписку в телефоне своей возлюбленной.
10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова – работала стюардессой.
По данным СМИ, тело Альбины около 7 утра 10 июля обнаружила уборщица отеля, где накануне девушка вместе с молодым человеком сняла номер. Полностью одетая, она лежала в наполненной ванне.
По словам ее подруг, у девушки было много поклонников, но молодого человека не было. Ее сестра рассказывала, что постоянно интересовалась ее личной жизнь, но она отвечала, что пока рано об этом думать.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
"Московский патруль": СК возбудил дело после убийства девушки в столичном отеле
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