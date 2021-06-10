Мужчину, давшего Макрону пощечину, приговорили к 4 месяцам тюрьмы

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Дамьена Тареля, давшего пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, суд приговорил к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Мужчина должен отправиться отбывать наказание незамедлительно. При этом уточняется, что прокуратура требовала дать Тарелю 18 месяцев тюремного заключения, теперь у нее есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда.
Второй задержанный, который снимал происходящее на видео, был отпущен из-под стражи 9 июня. В 2022 году он будет вызван в суд по делу, касающемуся найденного в ходе обысков у него оружия.
Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина кричит: "Долой Макрона!", а затем дает пощечину подошедшему в этот момент президенту. После этого вмешалась охрана, отвела французского лидера в сторону и схватила агрессивного мужчину.
Позже Макрон призвал не придавать инциденту большого значения и заявил, что, несмотря на это, продолжит встречаться с гражданами.
Макрону дали пощечину во время общения с гражданами
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